Başkan Cüneyt Yemenici başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Bilim şenliği kapsamında yaptıkları icatlarla birinci olmaya hak kazanan Mehmet Sinan Bilgiç ”Renk değişimi ile çocukların ateşini ölçebilen bandana” icadıyla dereceye girmişti. İkinci olan öğrencilerimizden Ömer Aydın ise “Kodlama sistemli atık toplama aracı” icadıyla ve üçüncü olan Nisan Sevim Engin ise “Oyun parkı için su geçirmez otomatik çadır” projesi ile derece yapmıştı. Bilim Şenliğinde ödül almaya hak kazanan Akçakoca'nın gururu öğrencilerle birlikte Belediye'nin hediye verdiği bir diğer öğrenci ise Kur'an okuma yarışmalarında Düzce il birincisi olan ve Türkiye ikinciliğini elde eden Hamza Öztaş oldu. Öğrenciler ve refakat eden veli ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Başkan Yemenici, daha sonra öğrencilere hediyelerini takdim etti ve fotoğraf çektirdi.