Başkan Demircan'dan teşekkür yemeği

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, belediye temizlik işleri personeline Kurban Bayramında yaptıkları mesai ile ilçenin temizliğine ve özveri ile çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Demircan "Herkes ailesi ile bayramda birlikte olup gezip eğlenirken sizler ilçemizin temizliği ile ilgilenerek daha yaşanabilir ve temiz çevre için özveri ile elinizden geleni yaptınız. Gölyaka halkı adına hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.