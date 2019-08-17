İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Demircan'dan teşekkür yemeği

DÜZCE(İHA) – Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Kurban Bayramı tatilinde mesai yaparak ilçede ki çöpleri, cadde ve sokakların temizliğini aksatmadan görevi başında olan personele teşekkür yemeği verildi.


Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, belediye temizlik işleri personeline Kurban Bayramında yaptıkları mesai ile ilçenin temizliğine ve özveri ile çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Demircan "Herkes ailesi ile bayramda birlikte olup gezip eğlenirken sizler ilçemizin temizliği ile ilgilenerek daha yaşanabilir ve temiz çevre için özveri ile elinizden geleni yaptınız. Gölyaka halkı adına hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.