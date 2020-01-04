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Başkan Dilber “Sarıkamış ölümsüzlük destanıdır”

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av.

Arb. Ali Dilber, Sarıkamış Harekatının yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Sarıkamış Harekatı Aziz Şehitlerimizin ölümsüzlük destanıdır” dedi.


Sarıkamış Harekatının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Av. Arb. Dilber, “22 Aralık 1914 yılında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı vatan, millet ve bayrak gibi kutsal değerler uğruna vazifeye koşan aziz şehitlerimizin ölümsüzlük destanıdır. Üstün bir cesaret örneği sergileyerek, buz tutan bedenleriyle düşman kurşunundan daha çok kayıp verdiğimiz Sarıkamış'ta tereddüt etmeden son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadımız, yüce milletimizin gönlünde hak ettikleri yeri almışlardır. Bugün bizler; bu fedakarlığın bilincinde olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, milli bir inançla, kahraman askerlerimizin büyük bedeller ödeyerek Türk Milletine emanet ettikleri bu kutsal değerleri, en iyi şekilde korumalı ve nesilden nesile aktarmalıyız. Sarıkamış'ta ve Yurdumuzun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimiz ise minnetle anıyorum” ifadelerinde bulundu.

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