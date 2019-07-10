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Başkan Dilber'den 10 Temmuz Hukukçular Günü mesajı

10 Temmuz Dünya Hukuk Günü nedeni ile HUDER Düzce Şube Başkanı Avukat Arabulucu Ali Dilber mesaj yayınladı.

Dilber mesajında "Tüm hukukçuların gününü kutluyorum" dedi.


Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Düzce Şube Başkanı Avukat Arabulucu Ali Dilber 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü'nü nedeniyle yayınladığı mesajında "Hukuk yolu ile Dünya'da Sulh konulu konferansların üçüncüsünün 10 Temmuz 1967 yılında Cenevre'de yapılmasından sonra her yıl 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü olarak kutlanmaktadır. Adından anlaşıldığı üzere, hukuk yolu ile dünya barışını sağlamanın gerekliliğinin vurgulanması amacını taşıyan bu günde, tüm hukukçuların gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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