Başkan Dursun Ay, “Geleceğimiz onlara emanet”

Başkan Dursun Ay 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında gelecek neslin öğretmenler sayesinde daha aydınlık olacağına dikkat çekerek “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Çocuklarımızın fikir ve kanaat sahibi olmalarında hayati bir rolü olan, sahip oldukları ilmi ve irfanı, öğrencilerine aktaran, yetişmekte olan yeni nesillere şekil ve renk veren öğretmenlerimiz; bizler için de büyük önem teşkil etmektedir. Yarınlarımızın yetiştirilmesi görevini fedakarca üstelenen kıymetli öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceği açısından çok büyük sorumluluk taşıyor ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz, tüm değerli eğiticilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında kendilerine başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.