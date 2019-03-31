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Başkan Dursun Ay oyunu kullanmaya eşi ile geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay oyunu kullanmaya eşi Nursel Ay, oğlu Muhammed Emin Ay ile birlikte gelerek kullandı.


Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de oy kullanma işlemleri devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun'da oyunu kullanmak için eşi Nursel Ay, oğlu Muhammed Emin Ay ile birlikte Adnan Menderes Meslek ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Başkan Ay, ilk olarak vatandaşlarla sohbetti ardından oyunu kullanmaya geçti. Başkan Dursun Ay ve ailesi 1092 nolu sandıkta oyunu kullandı.


Başkan Ay, “Sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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