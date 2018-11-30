Başkan Dursun Ay özel çocukları ağırladı

Düzce Körpeşler Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı ziyaret etti.

Düzce Körpeşler Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırladıkları “Biz De Varız” adlı programa Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı da davet etti. Öğretmenleri ile birlikte Başkan Ay'ı ziyaret eden çocuklar davetiyelerini bizzat vermenin sevincini yaşadı. Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk ile öğretmenlerin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Dursun Ay çocuklarla tek tek ilgilenerek “özel çocuklarımıza bu güzel ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Engelli çocuklarımız her yaşta hayatın içinde olmalıdır. Böyle özel çocukları hayata kazandıran öğretmenlerin de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırlanmışlar, program hakkında da bana bilgi verdiler. İnşallah bir aksilik olmazsa onlarla birlikte olacağız” dedi.