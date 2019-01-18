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Başkan Dursun Ay'dan öğrencilere “Tatili güzel değerlendirin” tavsiyesi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Işık İlköğretim okulunda karne dağıtım törenine katıldı.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk dönem sonu dolayısıyla Işık İlköğretim okulunu ziyaret etti. Öğrencilerin coşku ile karşıladığı Başkan Dursun Ay öğrencilere karnelerini verdi. Tatili iyi değerlendirin öğüdünde bulunan Başkan Ay “çocuklarımız yoğun ve yorucu bir ders dönemini daha geride bıraktı. Bu dönemde öğrendiklerini pekiştirmek için tatili de boş geçirmesinler ama dinlenmeyi de ihmal etmesinler. Ailelerden de ricam çocuklarına yapıcı eleştirilerde bulunsunlar. Onların okuldan dersten soğumaması için ellerinden geleni yapsınlar” dedi.

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