Başkan Dursun Ay'ın yaptığı çalışmaya esnaftan teşekkür

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın talematı ile Küçük Sanayi Sitesinde asflat çalışması yapıldı, esnaflarda yapılan bu çalışmaya plaketle teşekkür ettiler.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı ziyaret etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya ve 6. Meslek Komitesi Başkanı Metin Topal, Küçük Sanayi Sitesi'nde yapımı tamamlanan asfalt çalışmaları dolayısıyla Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Kültür Merkezinde yapılan görüşmede üyeler, asfalt çalışmaları dolayısıyla Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'a teşekkür etti. Sivrikaya ve Topal, ziyaretin sonunda Başkan Dursun Ay'a plaket takdim etti. Başkan Ay da TSO Üyesi Sivrikaya ve meslek komitesi üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek iş birliği içinde çalışmalara devam edileceğini belirtti.