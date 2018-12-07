Başkan Dursun, “Tramvay hastaneye kadar gidecek”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Ay, gündemi ile ilişkin değerlendirmeler yaptığı konuşmasında son güne kadar görevinin başında olduğunu bildirdi ve “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'den Düzce'de Dr. Faruk Özlü'yü belediye başkan adayı olarak göstermiştir. Bizim görev süremiz yeni başkan seçilene kadar devam edecektir, görevimin başındayım. Müdürlerimizi topladım onlarla yapacağımız işleri konuştuk. Son güne kadar görevimizin başındayız. İşlerimizi aksatmayacağız. Belediye başkanı adayı değilim şeklinde işleri askıya almak ya da görevimin başından ayrılma gibi bir durum yok” diye konuştu.

İstanbul Caddesinin trafiğe açılması

Başkan Dursun Ay, İstanbul Caddesi'nin trafiğe açılmasıyla ilgili olarak kendisine çok sayıda talep geldiğine işaret ederek “Bana esnaflardan imzalı kaşeli dosyalar geldi. Banka müdürleri geldiler. Esnaflar kirasını ödeyemez hale geldi. Bende açılması yönünde görüş bildirdim. Valimizle birlikte esnaflarımızın talebini dile getirdik ve İstanbul Caddesinin açılması konusunda karar aldık” ifadelerinde bulundu.

İstanbul Caddesi'nde kullanılan nostaljik tramvayın güzergahını uzatacaklarını ifade eden Başkan Dursun Ay, “Tramvayın mesafesi kısa. Askerlik şubesi önünde tramvay hangarı yolu kapatıyor. Biz onu askerlik şubesi önünden kaldıracağız. Tramvayı hastane önüne kadar götüreceğiz. Kısa sürede belediye ile hastane arasında taşımacılık yapacak” dedi.