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Başkan Ercan'dan Daire Başkanı Altınkayık'a ziyaret

Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Soruşturma Daire Başkanlığına atanan Düzceli Fatih Altınkayık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Soruşturma Daire Başkanlığına atanan Düzceli Fatih Altınkayık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Daha öncesi Maliye Bakanı Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'nin Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan Fatih Altınkayık, Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Soruşturma Daire Başkanı olarak atandı. Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Soruşturma Daire Başkanlığı görevine başlayan ve aslen Düzceli olan Fatih Altınkayık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Ercan, Fatih Altınkayık'a görevinde başarılar ve kolaylıklar dilerken, Altınkayık ise ziyaretten ve güzel dileklerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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