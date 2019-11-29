Başkan eşi Yanmaz çocukların yüzünü güldürdü

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi, Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, anaokullarını ve ilköğretim birinci sınıfları ziyaret ederek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı ve öğrencilere hediye dağıttı.

Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, anaokullarını ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti ve ziyaretleri esnasında okul idarecileri tarafından ilgiyle karşılandı. Sınıflara giderek minik öğrencilerle bir araya gelen Yanmaz, öğrencilerle sohbet ederek kırtasiye malzemeleri takdim etti.

Okul öncesi eğitim ile ilköğretimin çok önemli olduğunu ve bu eğitimin çocuklara kattığı değerinin vazgeçilmezliğini vurgulayan Yanmaz “ Yavrularımıza ve öğretmenlerimize çat kapı ziyaret gerçekleştirdik. 24 Kasım öğretmenler haftası olması nedeniyle öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladık ve öğrencilerle bir araya geldik” diye ifade etti.