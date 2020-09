Başkan Faruk Özlü “Gençlerin fikirleri bizim için önemlidir”

Faruk Özlü, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerini makamında kabul etti. ‘Konuralp'in Torunları Konuralp'i Anlatıyor' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllerini Başkan Özlü'den aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Gençlik meclisi üyeleri gençlerle bir araya geldi. ‘Konuralp'in Torunları Konuralp'i Anlatıyor' konulu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen kompozisyon yarışmasının vesile olduğu görüşmede gençler, Başkan Özlü'ye 2019 ve 2020 yılının ilk yarısında yaptıkları çalışmalarla ilgili hazırladıkları faaliyet raporunu sundu. Gençlerin girişimleri ve çalışmaları ile yakından ilgilenen Başkan Özlü de Düzce'nin inşası ve gelecek planlarında gençlerin taleplerine önem verdiğini aktararak ziyarete katılan Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve beraberindekilere de teşekkürlerini iletti. Daha sonra yarışmada dereceye giren il birincisi Hasan Esat Sungur ile il ikincisi Fatmanur Budak'a ödüllerini veren Başkan Özlü, gençlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

“Proje Önerilerine Açığız”

Görüşmede kendisine sunulan faaliyet raporunu inceleyen Başkan Özlü “Gençler bizim güvenle baktığımız yarınlarımız. Sizin yaptığınız her çalışma bizim için önemli. Gençlere yönelik yatırım ve projelerimiz konusunda sizlerin görüşlerini de almanın, doğru yolu bulmamız, ortak akılla hareket etmemiz açısından gerekli olduğuna inanıyorum. Her zaman yeni önerilere ve fikirlere açığız. Gelin konuşalım, Düzce'ye değer katacak her adımı birlikte atalım. Birbirimizin çalışmalarına vereceğimiz destek, bu şehrin gençlerine katkı sağlayacaktır. Bu yarışmada dereceye girerek bizleri onurlandıran arkadaşlarımızı tebrik ediyor, ziyaretiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha sık görüşeceğimizi ümit ediyorum” dedi.