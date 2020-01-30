İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Faruk Özlü gençlik merkezini ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, Düzce Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özlü, belediye olarak yapılacak her türlü çalışmaya destek verileceğini söyledi.


Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Düzce Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Düzce ziyaretinde talepleri değerlendirdiği Gençlik Merkezindeki ziyarette Başkan Özlü'ye eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, merkezin büyütülmesi ve değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Gençlik Merkezinde yapılacak değişiklikler ve çalışmalara destek verileceğini ifade eden Başkan Özlü “Gençlerimiz için önemli bir yerdeyiz. Onların yeteneklerini geliştirecekleri sosyal bir mekan olan Gençlik Merkezimizde bazı değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu merkezin daha kullanışlı hale getirilmesi için belediye olarak gereken desteği göstereceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.