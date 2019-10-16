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Başkan Faruk Özlü halkı dinlemeye devam ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü mahalle ziyaretleri kapsamında Kazukoğlu ve Kuyumcuhacıali mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.


Faruk Özlü, her mahalleye düzenlediği ziyaretler kapsamında son olarak Kazukoğlu ve Kuyumcuhacıali mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette ilk olarak belediye kadrolarındaki değişiklikten bahseden Başkan Özlü, yardımcılarını ve birim müdürlerini tek tek tanıttı. Özlü açıklamasında “Kazukoğlu ile Kuyumcuhacıali Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek bunlara çözüm üreteceğiz. Burada başkan yardımcılarımız var, birim müdürlerimiz var. Sizlerin belediyemizden bir talebi olduğunda burada bizlerle paylaşın istiyoruz. Bu talepleri yapacak tüm arkadaşlar burada sizleri dinleyecek” dedi. Vatandaşların belediyeden beklentilerini büyük bir dikkatle dinleyen Başkan Özlü, kaynakların verimli kullanımını göz önünde bulundurarak her ihtiyacı karşılamak üzere çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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