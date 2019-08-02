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Başkan Faruk Özlü her hafta iki mahalleye gidecek

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerine Darıcı ve Tokuşlar ile başladı.


Faruk Özlü, seçim döneminde yürüttüğü çalışma prensibine kaldığı yerden devam ediyor. Her mahalleyi ziyaret edeceğine ve vatandaşın beklentilerini bizzat dinleyeceğine söz veren Başkan Özlü verdiği sözleri bir bir hayata geçiriyor. İlk ziyaretini Darıcı Mahallesine yaparak vatandaşların taleplerini dinleyen Özlü, ikinci mahalle ziyaretini Tokuşlar Mahallesi sakinlerine yaptı. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Dr.Cengiz Tuncer ve Celal Kasapoğlu ile ilgili birim müdürlerinin de katıldığı ziyarette mahallenin ihtiyaçları konuşuldu.


Burada yaptığı açıklamada mahalle ziyaretlerine verdiği öneme dikkat çeken Başkan Özlü “Seçim döneminde yaptığımız mahalle sözleşmelerimizi yeniden gözden geçirdik, tamamlanan eksikleri konuştuk, yapılacakları değerlendirdik. Şimdi de Tokuşlar'da yaşayan kardeşlerimizle birlikteyiz. Seçim döneminde de söylediğim gibi tek işimiz var o da Düzce'ye hizmet etmektir. Vatandaşımızın taleplerini karşılamak için buradayız. Mahalle ziyaretlerimizi planladık, her hafta iki mahalleye gideceğiz. Beraber çay içip sohbet edeceğiz. Mahalle sözleşmeleri ne durumda bunu değerlendireceğiz. Eksik varsa bu sözleşmelere ekleyeceğiz. Düzce çok güzel olacak dedik, her şey planladığımızdan daha güzel olacak” dedi.

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