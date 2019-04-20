Başkan Faruk Özlü, temizlik çalışması katıldı

Faruk Özlü ve belediye çalışanlarının sokaklara inmesiyle başladı.

Düzce Belediyesi tarafından daha temiz, yaşanabilir bir Düzce için temizlik kampanyası başlatıldı. “Bahar Temizliği” adıyla düzenlenen kampanyaya bütün belediye çalışanları, meclis üyeleri, siyasi partilerin il başkanı ve yönetim kurulları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Sabah saatlerinde başlayan kampanyanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; Düzce'yi tertemiz yapma gayretinde olduklarını dile getirerek “Bahar Temizlik kampanyamızı başlatıyoruz. Kampanya ile merkezdeki bütün sokakları, parkları, bahçeleri, camilerin bahçelerini, mezarlıkları temizleyeceğiz. Ramazan Bayramına kadar sürecek kampanya ile Düzce'nin sokaklarına caddelerine kadar her yerini temizleyeceğiz. Temizlik İmandan gelir diye bir söz vardır. Dolayısıyla biz tertemiz pırıl pırıl bir Düzce oluşturacağız. Bu inançla göreve geldik. Bu kampanyamızda sürekli yürüteceğimiz çalışmaların bir başlangıcı olacak. Karayolları bölge müdürüyle de konuştum. Karayolları ekipleri de kendi sorumluluk sahasındaki yerleri temizleyecekler. Düzce bizim evimiz, evimizi tertemiz yapacağız. Vatandaşlarımızdan, okullarımızdan diğer kamu kurumlarından da katılımlar olacak. En önemlisi de Düzcelilerin bu kampanyayı sahiplenmesi. Düzcelilerde bu kampanyaya katılacaklar. Düzce bizim evimiz diyorsak hep birlikte el birliğiyle evimizi temizleyeceğiz” dedi.

Ardından Belediye önünden başlayarak İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Avni Akyol Parkı ve Anıtpark meydanına kadar alanda Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve kampanyaya katılanlar yerlerdeki çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

Eksikleri de yerinde gördü

Kampanyaya katılanlarla birlikte Anıtpark'a kadar çöp toplayan Başkan Dr. Özlü, Anıtpark meydanındaki eksikleri de yerinde gördü. Ağaçların kenarlarındaki oturma gruplarından kırık ve kullanılmaz halde olanları ve kırık kaldırım taşlarını da tespit eden Dr. Faruk Özlü, sorunlu olan taşlardan, oturma gruplarına kadar her şeyin değiştirilmesi ve onarılması talimatını verdi.