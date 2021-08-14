Başkan Faruk Özlü TUBİTAK ile sözleşme imzaladı

Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisini Düzce'ye kazandıran Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tesisten çıkan atığın gübre ve toprak iyileştirici ürün olarak kullanılabilmesi için TUBİTAK ile sözleşme imzaladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kente katma değer kazandırmak için birçok projeyi ve çalışmayı hayata geçiriyor. Vahşi depolamayı tamamen sonlandırarak modern bir katı atık tesisi kurulmasını sağlayan Özlü, son olarak tesisten çıkan atığın gübre ve toprak iyileştirici olarak kullanılmasının ön hazırlığını başlattı. Organik kökenli atık maddeler gübre olarak tekrardan toprağa kazandırılması ve çevrenin korunmasının sağlanacağı çalışma için adım atıldı.

Düzce İli Katı Atık Birliği (DİKAB) ve Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) arasındaki sözleşmeyi imzalayan Başkan Özlü, “ Düzce'mizin kronik sorunlarını çözmemizin yanı sıra, yaptığımız projelerden en fazla istifade edecek şekilde yeni adımlar atıyoruz. Pırıl pırıl bir Düzce için çalışırken faaliyete geçirdiğimiz Düzce Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde yer alan Biyometanizasyon Bölümünde oluşan biyogaz miktarının artırılması için ön işlem yöntemini ve optimum işletme şartlarını belirlendikten sonra anaerobik reaktörden çıkan atığın gübre olarak değerlendirilmesi konularında çalışma yapılması için TUBİTAK ile anlaştık. 6 ay sürecek çalışma ile biyometanizasyon tesisinden çıkan atığın gübre veya toprak iyileştirici olarak kullanılabilmesi konusu ele alınacak. Hem Düzce'mizi temiz tutacağız hem de atıklarımızdan çıkan gübre ile toprağımızı zenginleştireceğiz” ifadelerinde bulundu.

Çevreye zararlı maddelerinden arınan atıklar tarımsal alanlarda sıvı ya da gübre olarak kullanılabilecek.