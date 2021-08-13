Başkan Kılıç, yaz spor okullarındaki karatecilerle bir araya geldi

Düzce'nin Beyköy Beledisinde belediye tarafından açılan yaz spor okullarında karate yapan sporcu çocukları Belediye Başkanı Osman Kılıç yalnız bırakmadı. Minik sporcuları ziyaret eden Belediye Başkanı Kılıç, onlarla sohbet edip, spor okulunda öğrendikleri hareketleri izledi.

Beyköy Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini değerlendirmeleri için yaz spor okulu açıldı. Karate branşının da yer aldığı spor okullarında çocukların spor yaparak hem sağlıklı tatil geçirmeleri sağlanırken hem de tatillerini değerlendirmeleri sağlandı. Yaz spor okullarında spor yapan çocukları Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılılç'ta yalnız bırakmadı. Spor okuluna giden Belediye Başkanı Kılıç, hem çocukları izledi hem de onlarla sohbet etti.