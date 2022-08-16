İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Kılıç'tan öğrencilere köfte ekmek

DÜZCE(İHA) – Beyköy Beldeye Başkanı Osman Kılıç, camilere giderek dini bilgiler öğrenen çocukları ağırladı köfte, ayran ikram etti.


Çocukların ve gençlerin dini eğitim almaları noktasında büyük bir öneme sahip olan yaz Kur'an kursları, Düzce'deki tüm cami ve Kur'an Kurslarında devam ediyor. Kursa giden çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Osman Kılıç'ta çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara mangal yapan Baykan kılıç elleri ile köfte, ayran ikramında bulundu.


Başkan Kılıç, “Yaz dönemi ile birlikte çocuklarımız boş zamanlarını kuran öğrenerek değerlendirdi tebrik ediyorum. Ayrıca çocuklarımızı güzel bir şekilde yetiştiren ve onlara güzel şeyler öğreten kuran kursu hocalarımıza, imamlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.