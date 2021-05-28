Başkan Koloğlu, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Ankara'ya giderek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve Cumayeri MHP İlçe Başkanı Özcan Orhan Ankara'ya giderek bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler sorumlusu Sadir Durmaz'ı ziyaret eden heyet, Cumayeri'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Koloğlu ve Orhan daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Taner Kimençe'yi makamında ziyaret ederek Cumayeri'nde ilerleyen süreçlerde başlayacak olan Hilal Tepe mesire alanı ile ilgili görüşmelerde bulundu.