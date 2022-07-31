İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Koloğlu, Başsavcı Emre'ye Cumayeri'ni anlattı

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce Başsavcısı Yasin Emre’yi makamında ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce Başsavcısı Yasin Emre'yi makamında ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre, kenti tanımaya devam ediyor. Bu çerçevede, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya gelen Başsavcı Yasin Emre, son olarak Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamında ağırladı. Cumayeri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Koloğlu, Başsavcı Yasin Emre'ye görevinde başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.