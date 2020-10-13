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Başkan Koloğlu çalışmaları yerinde inceledi

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Cumayeri Belediyesi sahada ki çalışmalarına devam ediyor. Çocuk oyun alanlarında düzenleme çalışmaları yapılırken, Düzce'nin en büyük turizm merkezlerinden birisi olan rafting tesislerine giden Dokuzdeğirmen yolunda da genişletme çalışmaları devam ediyor.


Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'da ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Koloğlu, Yaka Mahalle Camii'nde yapılan şadırvan inşaatını, Taş üretim tesislerinde bordür üretimini, Yeni itfaiye binası inşaatını ve ilçe genelinde yapılan moloz temizliğini yerinde inceleyerek personellere çalışmalarında başarılar diledi.

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