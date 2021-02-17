İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Koloğlu korona aşısını oldu

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu korona aşısını yaptırdı.

Koloğlu, bütün vatandaşları aşı olmaya çağırdı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı plan çerçevesinde Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, koronaVac aşısının ilk dozunu oldu. Aşı olduktan sonra açıklama yapan Mustafa Koloğlu; “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı plan dahilinde korona virüs aşısının ilk dozunu olduk. Allah bütün insanlığı korona virüs belasından kurtarsın. Vatandaşlarımız korona virüsten korunmak için mutlaka maske ve mesafeye dikkat esinler. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.