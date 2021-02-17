Başkan Koloğlu korona aşısını oldu

Koloğlu, bütün vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı plan çerçevesinde Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, koronaVac aşısının ilk dozunu oldu. Aşı olduktan sonra açıklama yapan Mustafa Koloğlu; “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı plan dahilinde korona virüs aşısının ilk dozunu olduk. Allah bütün insanlığı korona virüs belasından kurtarsın. Vatandaşlarımız korona virüsten korunmak için mutlaka maske ve mesafeye dikkat esinler. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum” dedi.