Başkan Koloğlu, ”Türkiye'de ilk olacak”

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, sel felaketinin ardından yürütülen faaliyetler, borçların ödenmesi noktasında alınan tedbirler, ilçede yapılan Motor Sporları Pistinin son durumu ve İSKİ'ye yapılan itirazlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Mustafa Koloğlu basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Koloğlu, belediye kaynaklarının daha sağlıklı kullanılabilmesi için kum çakıl ocağı ve kilit parke tesisinin devreye sokulduğunu belirterek “Belediyemizin borçları var. Sürdürülebilirliği oluşturmak için çalışıyoruz. Kum çakıl ocağının faaliyete soktuk. Kilit parke tesisimizi devreye soktuk. Üretim başladı. Önümüzdeki günlerde Atatürk Bulvarında yapacağımız çalışmalarda burada üretilen ürünleri kullanacağız. Sel felaketi nedeniyle Cumayeri deresinde ciddi sıkıntılar oluştu. Bu durumun tekrar yaşanması halinde derenin zarar vermemesi için çalışıyoruz. Pazaryerimizde daha modern hale getirilecek” dedi.

“Ödenek ile ilgili gelişme yok”

Sel felaketi sonrası AFAD'ın Cumayeri'nde 3,5 milyon liralık hasar tespiti yaptığını söyleyen Koloğlu, ödeneğin aktarılması ile ilgili henüz bir gelişme olmadığını vurgulayarak “Sel felaketinden en fazla zarar gören ilçelerin başındayız. Sel yaralarının sarılması için Ankara'da gerekli girişimleri yaptık. Genel Merkezimizden ciddi destek aldık. İttifak halinde olduğumuz AK Parti'den de destek aldık. 500 bin liralık bir acil ödenek aldık. AFAD 3.5 milyon liralık bir hasar tespiti yaptı. Bu ödenek ile alakalı herhangi bir gelişme yok” diye konuştu.

“Türkiye'de başka bir örneği yok”

Cumayeri'ndeki motor sporları pistinin Türkiye'de başka bir örneğinin olmadığına işaret eden Mustafa Koloğlu, 2020 yılında Türkiye Şampiyonasının burada yapılması için girişimde bulunduklarını kaydederek “Cumayeri'ndeki pist için Valimiz Dr. Zülkif Dağlı, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve Düzce Milletvekillerimizin katılımı ile bir çalışma yaptık. 2020 yılının Nisan ayında Türkiye Şampiyonalarının burada yapılmasını istiyoruz. Girişimlerimiz sürüyor. Asfalt altı malzeme hazırlanması, asfaltının atılması ve etrafının çevrilmesi işleri yapılacak. Yapılan ortak çalışma neticesinde Cumayeri Belediyesi olarak bize pistin etrafının tel örgüler ile yapılması görevi düştü. Koordinasyonu da biz sağlayacağız. Bu pist sadece motor yarışlarına değil otomobil yarışlarına da ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Genişliği 14 metre olacak. Sayın Sofuoğlu bu pistin Türkiye'de başka bir örneğinin olmadığını söyledi. Virajlar değişik ülkelerden örnek alınarak oluşturuldu. Asfaltı tamamlanıp etrafı çevrildikten sonra burada yarışlar başlayacak. Geri kalan yatırımlar peyderpey yapılacak” şeklinde açıklama yaptı.

“Dayatmalara izin vermeyeceğiz”

Koloğlu, Melen Barajı için İSKİ bünyesinde gerçekleştirilen toplantıyı da değerlendirdi. Rüzgar ve elektrik enerjisi, sanayi alanları gibi konulara itirazda bulunduklarının altını çizen Koloğlu dayatmalara izin vermeyeceklerin dile getirerek “İSKİ'nin Düzce havzası ile alakalı TÜBİTAK'a hazırlattığı bir proje var. Bu projenin eklerine itirazlarımız oldu. Çünkü bu plan kabul edilirse Cumayeri'ni etkileyecek. Baraja en yakın ilçe biziz. Kısıtlamalara en çok maruz kalacak ilçe de biziz. Cumayeri'nin yarıdan fazla alanını kaplayan bir çalışma var. Aklımıza yatmayan plan notları var. Bunlardan bir tanesi rüzgar ve elektrik enerjisi verilmeyeceği maddesi. Toplantıdan çıkan karar şu; bizler son şekliyle taslağı göreceğiz. İtirazlarımızı daha sonra yineleyeceğiz. Bazı dayatmalar söz konusu. Buna izin vermeyeceğiz. Planda Cumayeri'nin tamamını sanayiye kapatılması söz konusu. Biz yalnızca 300 dönümlük bir alanın sanayiye kalması için çalışma yapmıştık ve işaretletmiştik. Cumayeri ve Düzce'nin menfaatlerini kollamak noktasında elimizden gelen çalışmayı yapacağız” diye konuştu.

“Sözleri yerine getireceğiz”

Başkan Mustafa Koloğlu, seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getireceklerini vurgulayarak “Ekonomik sıkıntılar nedeniyle işsizlik konusunda çok fazla talep alıyoruz. Önümüze toz pembe bir tablo konuyor olsalar bile insanlar ceplerine bakıyor. Fındıkla alakalı fiyatın zamanında açıklanması iyi oldu. bu konda kim katkı sunduysa teşekkür ediyorum. Rekoltenin de yüksek olması bölge insanını rahatlattı. İnsanlar daha yaşanabilir bir Cumayeri istiyor. 10 yıl önce altyapı, asfalt, çöp toplama gibi talepler ön plandayken artık sosyal faaliyetlerin yapılabileceği alanlar isteniyor. Ekonomik olarak aldığımız tedbirler ile öz kaynaklarımızı arttırmak istiyoruz. Maaşları ödeme noktasında şimdilik bir sıkıntımız yok ama ekonomik tablo da belli. Bir enerji projemiz var. Bunu hayata geçirebilirsek ihtiyaçları karşılama noktasında rahatlayacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getirme noktasında da elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Ben olsam borç varken saat kulesini yaptırmazdım”

“Belediyenin 36 milyon lira borcu varken 533 bin liralık saat kulesi yaptırmazdı” diyen Başkan Koloğlu, “Bence israf. Borcun yarısı da ödenmemiş. Asfalt borcunun büyük bir bölümünü de biz ödüyoruz. Belediye binası inşaatı ile ilgili de bazı yanlışlar var. Müteahhit ile konuştuk. Burada projede yapılan eksikler var. Belediyeye Şubat ayı içinde ilave fatura kesilmiş. Yapılmış olan sözleşmede herhangi bir fiyat artımı olmayacak denmiş. Fakat 500 bin liranın üzerinde ilave fatura kesilmiş. Süre geçtiği için itiraz edemiyoruz. Projenin tamamı için hukuki süreç başlayacak. Binada ciddi eksiklikler var. Proje bedelinin tamamı ödenmiş ama belediye binasında bütün bir yazı terleyerek geçirdik. Buranın soğutma sistemiyle alakala teknik anlamda sıkıntı var. Kimsenin Cumayeri belediyesini zarara sokma gibi bir lüksü yok. Bir önceki dönemde 14 milyonluk kamu borcunun yanında 18 milyonluk kredi kullanmış. İller Bankası'ndan gelen 500 bin liralık gelirin yalnız 240 bin lirasını kullanabiliyoruz. Yani İller Bankası'ndan gelen gelirin yüzde 60'lık kısmı borca kesiliyor. İller Bankası sel nedeniyle borcumuzu 6 ay erteledi. Bizim 350 bin lira civarında personel giderimiz var. İller Bankası'ndan ikinci ayda aldığımız para 190 bin lira. Ekonomik tedbirler almak zorunda kaldı. Belediye olarak en temel görevimiz vatandaşımıza hizmet etmek. Aynı zamanda çalışanlarımızı da mağdur etmemek” şeklinde açıklama yaptı.