İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Koloğlu ve Başkan yardımcı Akdeniz'in mutlu günü

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun kızı Esra ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz’in oğlu Yekta dünya evine girdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun kızı Esra ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz'in oğlu Yekta dünya evine girdi.


Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun kızı Esra Akdeniz ve Cumayeri Belediye Başkanı Ahmet Akdeniz'in oğlu Yekta Akdeniz düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler. Düzenlenen düğün törenine siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.