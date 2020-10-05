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Başkan Koloğlu'ndan Düzceli Vali Ustaoğlu'na ziyaret

DÜZCE(İHA) – Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Başkan Yardımcısı Salih Şahin’i ağırladı.

DÜZCE(İHA) – Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Başkan Yardımcısı Salih Şahin'i ağırladı.


Düzceli olan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Düzceli misafirlerini ağırladı. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Başkan Yardımcısı Salih Şahin, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sohbet havasında geçti ve Düzce konuşuldu.


Koloğlu, "Misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

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