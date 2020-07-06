İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Okan Yanmaz halk ile el ele verdi yolu genişletiyor

Akçakoca ilçesi, Doğancılar bölgesinde bulunan Düzce Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yoluna katkı sağlayan vatandaşlara Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz plaket takdim etti.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, seçim öncesi verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Başkan Yanmaz, Üniversite camiası ve bölgede yaşayan vatandaşların en büyük taleplerinde birisi olan Üniversite yolunun genişletilerek, en kısa sürede hazır hale getirileceğini söyledi. Akçakoca'da eğitim alanında en önemli değerler arasında bulunan Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksek Okulu'nun yol ve çevre düzenlemesi için belediye ve vatandaşlar örnek bir dayanışma örneği sergiledi. Belediye söz konusu düzenleme için imar yönetmeliklerini uygulamaya geçirirken, okul çevresinde arsası bulunan vatandaşlar da düzenlemeye katkı verdi.


Başkan Yanmaz "Üniversite yönetimi ile öğrencilerin en büyük şikayeti olan yolun genişletilip ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi için bizleri desteklediğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin yaptığı fedakarlığı Akçakocalılar unutmamalı'' ifadelerine yer verdi.


Başkan Yanmaz yaptığı konuşmanın ardında, üniversite yolu çevresinde imar değişikliği ile 18 uygulamasına katkı veren arsa sahiplerine teşekkür ederek plaket verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.