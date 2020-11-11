Başkan Özlü, “12 Kasım sorumluluklarımızı artırdı”

Faruk Özlü, Düzce'yi derinden etkileyen 12 Kasım Düzce depreminin 21. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özlü, “İlimiz Düzce, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen iki büyük depremi yaşamıştır. 12 Kasım 1999 yılında Düzce merkezli olarak meydana gelen ve 7,2 şiddetindeki felaket sonrası birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Ülkemizin jeolojik yapısı ve şehrimizin deprem bölgesinde bulunması sebebiyle gelecekte de depremi yaşama ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu noktada da deprem tehlikesine karşı bilinçli olma ve buna karşı tedbirlerimizi alma zorunda olduğumuzu bir kez daha hatırlamakta fayda var. Bize düşen afet risklerine karşı her türlü önlemlerin alınması konusunda yaptırım gücümüzü kullanarak, kurallardan taviz vermeden binalarımızı da buna göre yapılandırmaktır. Kentsel dönüşüm uygulaması da bunun için çok büyük önem arz etmektedir. Yaşanan afetlerden ders çıkartarak acı tecrübeleri unutmadan depreme hazırlıklı bir toplum haline gelmeliyiz” dedi.

“Acıyı yüreklerimizde yaşıyoruz”

Faruk Özlü sözlerine şöyle devam etti: “12 Kasım 1999 Düzce Depreminin 21. Yıl dönümünde, bir kez daha derin bir hüznü ve acıyı yüreklerimizde yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi, rahmetle anıyorum. Ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyor, tekrar baş sağlığı diliyorum. Bu vesile ile de geçtiğimiz haftalarda İzmir depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bir daha ülkemize ve milletimize böyle acılar yaşatmasın.”