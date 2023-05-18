Başkan Özlü “19 Mayıs ruhunu ancak çok çalışanlar diri tutacaktır”

Faruk Özlü, ülkemizin düşman işgaline karşı kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı 19 Mayıs'ın yıldönümü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Faruk Özlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizin kurtuluş mücadelesinin ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışının 104. yılı ve bu tarihin gençlere armağan edildiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında gençlere seslendi.

Özlü, Türkiye'nin ikinci kuruluş yüzyılına girerken Milli bayramların; aynı Milli Mücadele döneminde olduğu gibi çok isteyerek, çok çalışarak, başararak yeni bir çağın açılmasında büyük önemi olduğunu belirterek “19 Mayıs 1919, ülkemizde yepyeni bir sayfanın açılmasına vesile olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında mihenk taşı kabul edilmiş, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Milli İrade'nin gerçek anlamda ortaya çıktığı ilk andır. Samsun'da yakılan o kurtuluş meşalesi, bugün fiilen yaşadığımız kalkınma sayesinde birçok alanda yanmaya devam etmekte, Türkiye'mizin gençlerine bu ateşi diri tutmakta büyük sorumluluk düşmektedir. Bu mücadelede; tıpkı o gün olduğu gibi, ancak ve ancak çok çalışanlar kurtuluş ruhunu yaşatacaktır. Atatürk'ün gençlerimize duyduğu güven, bugün de devam etmekte, Aziz Türk Milleti'nin de bütün ümidi gençliktedir. Çalışacağız, gençlerimiz çok çalışacak, hedeflerimizi başarmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle önce Gazi Mustafa Kemal'i ve milli mücadelemizde şehadete yürüyen ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, gözbebeğimiz gençlerimiz başta olmak üzere Aziz Millet'imizin, Düzceli kardeşlerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.