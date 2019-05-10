Başkan Özlü 2 bin kişi ile iftarını açtı

Faruk Özlü Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan iftar organizasyonunun ilkinde mahalle sakinleri ile iftar yaptı.

Faruk Özlü, Ramazan ayının başlaması ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen mahalle iftarlarının ilkinde hemşerileri ile orucunu açtı. Beyciler mahallesinde kurulan iftar sofrasında çevre mahalle sakinlerinin de katıldığı organizasyonda vatandaşlara tek tek ilgi göstermeye özen gösteren Başkan Özlü “Ramazan ayını idrak ediyoruz. İlk iftarımızı Beyciler mahallesinde gerçekleştirdik. Ben bu mahalleye daha önce çok kez geldim, seçim döneminde de geldim. Vatandaşlarımızla birlikte güzel, huzurlu bir iftar geçirdik. Düzce'mize ve milletimize hayırlı olsun. Bu iftar programlarımız devam edecek, her akşam başka bir mahallede iftarımız olacak. Birlik, beraberlik içinde Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğu içindeyiz” şeklinde konuştu.

Beyciler Mahallesinde kurulan 2 bin kişilik sofrada orucunu açan vatandaşlar da mahalle iftarı organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirerek “Mahalle iftarları sayesinde komşuluk ilişkilerini hatırlıyoruz, hep birlikte bir sofraya oturuyoruz. Sofraların bereketini artırıyoruz. Bu konuda duyarlılık gösteren bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.