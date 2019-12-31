Başkan Özlü “2020 Düzce'de değişim ve dönüşüm yılı olacak”

Faruk Özlü yeni yıl için yayınladığı mesajında “2020 yılı Düzce'miz için gelişim, değişim ve dönüşümün başlayacağı bir yıl olacak” dedi.

Faruk Özlü 2020 yılı için yayımladığı kutlama mesajında başkanlık makamına geldiği günden bu yana 9 aylık dönem ile 2020 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Özlü öz kaynakları başarılı bir şekilde yönettiklerini belirterek “2019 yılı ilk çeyreğinin sonunda göreve başladığımız Düzce'mizde bugüne kadar vatandaşlarımızın bizden beklentilerini karşılamak adına öz kaynaklarımızla başarılı bir performans ortaya koyduk. 9 aylık dönemde sorumluluğumuz altında olan 56 mahalleyi tek tek gezerek hemşerilerimizin bizden beklentilerini bizzat dinledik. Her fırsatta söylediğimiz gibi 2019 bizim için bakım, onarım ve tadilat yılı oldu. Öz kaynaklarımız ile yürüttüğümüz her çalışmamızda vatandaş memnuniyeti amacımızı en ön sıraya koyduk ve bunu karşılamak için çabaladık. Şimdi artık yeni bir yıla giriyoruz. 2020 bizim için çalışma kapasitemizi en üst seviyeye taşıyacağımız, Düzce'miz için gelişim, değişim ve dönüşümün başlayacağı bir yıl olacak. Onayı alınan, ödenekleri hazır olan 15 projemiz için yılbaşı ile ilk kazmayı vuracağız. Bu girişimlerimizle birlikte kurumumuzun gösterdiği hizmet atağı ve Düzce'nin yepyeni bir vizyona kavuşacağı 2020'nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, kıymetli hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum” dedi.