Başkan Özlü “23 Nisan geleceğimize adanmış bir tarihtir”

Faruk Özlü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Faruk Özlü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında egemenliğin Aziz Türk Milletine ait olduğunu tüm dünyaya bildiren tarihin, ülkemizin geleceğine adandığını belirtti. Özlü açıklamışında “Bundan 99 yıl önce; 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletin' olmuştur. İstiklal Harbi'nde geleceğini kendi yazan Türk Milleti, kendi ferasetiyle açılan TBMM ile başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine örnek olmuş, milli iradenin gerçekleştirilmesi yolunda emsal teşkil etmiştir. 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir. Geleceğimizin, Türk gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, duru zihinleriyle 2023, 2071 hedeflerine ulaşacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle u duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum” ifadelerinde bulundu.