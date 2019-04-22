İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Özlü “23 Nisan geleceğimize adanmış bir tarihtir”

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Faruk Özlü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında egemenliğin Aziz Türk Milletine ait olduğunu tüm dünyaya bildiren tarihin, ülkemizin geleceğine adandığını belirtti. Özlü açıklamışında “Bundan 99 yıl önce; 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletin' olmuştur. İstiklal Harbi'nde geleceğini kendi yazan Türk Milleti, kendi ferasetiyle açılan TBMM ile başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine örnek olmuş, milli iradenin gerçekleştirilmesi yolunda emsal teşkil etmiştir. 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir. Geleceğimizin, Türk gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, duru zihinleriyle 2023, 2071 hedeflerine ulaşacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle u duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.