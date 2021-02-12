Başkan Özlü adına 100 fidan bağışlandı

Faruk Özlü adına hain terör örgütünün sabotajı ile zarar gören Hatay Ormanlarını ağaçlandırma arazisine 100 adet fidan bağışladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Hak iş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Hizmet iş Sakarya Şube Başkanı M. Mesut Gökdemir'i makamında ağırladı. Genel Başkan Mahmut Arslan ziyaretinde; “Hatay'da Doğaya Hayat Oluyoruz” kampanyası kapsamında Hak iş Konfederasyonun 45. kuruluş yıldönümünde hain terör örgütünün sabotajı nedeniyle zarar gören Hatay Ormanları ağaçlandırma arazisine Başkan Özlü adına 100 fidan bağışladıklarını ifade etti. Hatay'da terör örgütünün sabotajı ile yanan ormanların ülkenin ciğerini yaktığını kaydeden Başkan Özlü, “Ormanlarımızın yok olması bizim ciğerlerimizin yanması demek. Hatay'daki yangın da bizim yüreğimizi sızlattı. Bu yüzden “Hatay'da Doğaya Hayat Oluyoruz” kampanyasını önemsiyoruz. Doğanın yeniden canlanması ve umudun, yaşamın yeşermesi için bizim adımıza 100 fidan bağışlayan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.