Başkan Özlü “Ahilik birlik ve beraberliğin simgesidir”

Faruk Özlü 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Ahilik Haftası” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Faruk Özlü her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Ahilik Haftası” dolayısıyla yayımladığı mesajında ticari yaşamın temelinde yer alan Ahilik kültürü ile birlik ve beraberliğe sağladığı katkıdan söz ederek “Ahilik, binlerce yıllık Türk İslam geleneğini günümüze taşıyan yegane bir kurumdur. Bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında 32'ncisini kutladığımız Ahilik Haftası ile Ahilik kültürümüz yeniden tazelenecek, bu kültür ile ticaret hayatımızın birliği, beraberliği ve kardeşliği yeniden pekişecektir. Ahilik teşkilatının bugüne kadar kültürümüze kattı sevgi, dostluk ve birliğin yüzyıllar boyunca güçlenerek devam etmesi dileklerimi iletiyor, bu vesile ile Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu gönül adamı Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ile yad ederken, esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.