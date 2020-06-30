Başkan Özlü, Ankara'da siyasetin önemli isimleri ile bir araya geldi

Faruk Özlü, Ankara temasları çerçevesinde yoğun bir gün geçirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti.

Oldukça verimli geçen görüşmelerde Düzce'de yapılan ve yapılacak olan hizmetler noktasında bilgi vererek, Türkiye gündemine ilişkin fikir alış verişinde bulundu.

Düzce'nin potansiyelini, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak birçok yönden gelişmesine önem verdiklerinin altını çizerek anlatan Özlü, Düzce'yi ayağa kaldıracak güçlü projelerde yer almak istediklerini belirterek bunun içinde gece gündüz ekibiyle birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Ayrıca görüşmelerden memnuniyetini dile getiren Özlü, misafirperverlikleri ve nazik ağırlamaları Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Çiğdem Karaaslan, Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür etti.

Başkan Özlü, Ankara'daki temaslarını yarında sürdürecek ve Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde yapılacak olan İl Başkanları toplantısına katılacak.