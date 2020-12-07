Başkan Özlü: “Antik kenti dünyaya kazandırmalıyız”

Faruk Özlü, Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni bütüncül bir yaklaşımla ortaya çıkararak dünya turizmine kazandırmak istediklerini söyledi.

Faruk Özlü, Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kentine kendini adamış Arkeolog Prof. Dr. Füsun Tülek ile Antik Kentin geleceği ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Antik Tiyatro'ya odaklanılmış gibi görünse de Kemer Kasım köyündeki kemerler, Roma Köprüsü, Tepecik gibi alanlarda çalışmaların devam ettiğini de belirten Başkan Özlü, “Daha yapacak çok işimiz var. Antik Tiyatro'nun ortaya çıkarılmasının ardından diğer alanlara da geçeceğiz. Biz burada Düzce'nin ve Konuralp'in tarihini gün yüzüne çıkarıyoruz. Bütüncül bir yaklaşım ile hedeflediğimiz araştırmaları ve çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Destek ve yardımcı olun

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Tülek'e Konuralp Antik Kenti'ndeki çalışmalara destek ve yardımcı olmasını istediklerini aktaran Özlü, “Düzce Belediyesi olarak Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin restorasyon aşamasında sponsorlar da bulacağız. Bu yüzden bu çalışmalarımızda hızlı bir şekilde ama bilimsel olarak mesafe kat etmeliyiz. Burada tarihe gönül vermiş tarihçileri, arkeologları, yazarları ağırlayacağız. Dolayısıyla Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ne tam olarak eğilmeli ve dünya turizmine bu antik kenti kazandırmalıyız” ifadelerinde bulundu.

Düzce ve Konuralp'e ilgimiz daim

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Tülek ise Konuralp Antik Kenti'ne olan ilgisinin doktora tezi çalışmalarına dayandığını, Türkiye'de ilk ve tek mozaikler külliyatı üzerine çalışma yapan tek kişi olduğunu ve burada çıkan mozaikleri yakından bildiğini ifade etti. Antik Kenti gezdiğini söyleyen Tülek, “Konuralp Tarihini yakından biliyor ve burada yapılan çalışmaları da yakından takip ediyorum. Uzun soluklu bir araştırma ve çalışma süreci ile insanların benimsediği tarihin ortaya çıkarılacağına inanıyorum” dedi.

Bilimsel danışmanlık yaptı

Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kentinin Bitinya'nın çok önemli şehirlerinden biri olduğunda altını çizen Tülek, “Mimari heykel ve kabartmalara baktığınızda burada bir okul var. Tiyatrosu hala ayakta duruyor. Burası tiyatrosuyla su kemerleriyle en mükellef klasik dönem Antik Kenti olarak kendini gösteriyor. Bir arkeolog olarak Konuralp için buradaki çalışmalarımız ders niteliğindedir. 2016 Aynalı köy mozaikli alan kazısında müze müdürlüğü tarafından davet edildim. 25 yıllık uzmanlığımdan dolayı bilimsel danışmanlık yaptım. Roma Köprüsünün de bilimsel danışmanlığını da yaptım” diye konuştu.

Konuralp Antik Tiyatrosu ve Konuralp Müzesi'ni gezdiğini belirten Prof. Dr. Füsun Tülek, “Kültür malzemesinin bilimsel incelenmesinin ardından kentin tarihini sağlam bir temele oturtmak gerekecek. Buradaki çalışmaları sadece tiyatro çalışmaları olarak görmüyorum. Kentin yaşam alanının da ortaya çıkarılmasını doğru buluyorum. Bilimsel tarihini başından sonuna kadar çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de Düzce tarafından hep davet edilmişimdir ve elimizi buradan hiç çekmemişizdir” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Füsun Tülek; Bizans çalışmaları üzerine yüksek lisans, Amerika Birleşik Devletleri'nde Mimarlık Tarihi, Roma Arkeolojisi, Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanlarında doktora yaptı. Birçok bilimsel dergide makalesi yayınlanan ve arkeoloji alanında kitapları bulunan Tülek, Düzce- Konuralp Prusias Ad Hypium Aynalı Köy Mozaikli alan kazısında bilimsel danışman olarak görev aldı.