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Başkan Özlü belediye çalışmaları hakkında brifing aldı

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, başkanlık görevini devralmasının ardından hızla çalışmalara başladı.


31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Faruk Özlü vakit kaybetmeden 20 birim müdürünü makamında toplayarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Her birim müdürü ile birebir görüşerek tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projelere hakkında ayrıntılı incelemelerde bulunan Başkan Özlü, yaptığı açıklamada “Düzce Belediye başkanlığı görevini devralmamız ile birlikte kaybedecek bir anımızın olmadığını söyledik. Bu anlamda birim müdürleri ile ayrı ayrı toplantı düzenledik. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kendi projelerimizi de inceleyerek istişare ettik. Herkesi memnun etmek tek ve en önemli amacımızdır. Bu anlayış ile Düzce için yepyeni bir döneme başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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