Başkan Özlü “Bilgi ve teknoloji üreteceğiz”

Faruk Özlü, Ramazan ayında düzenlenen mahalle iftarlarına destek veren Düzce firmalarının temsilcileri ile düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada iş adamlarına “Ürün üreteceğiz ve bunları satıp hayatımızı kazanacağız. Dolayısıyla sizler üretimin içindeki insanlar olarak, hepiniz sanayici, iş adamı, yatırımcı olarak gerçekten Türkiye'nin kahramanlarısınız" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayı boyunca düzenlenen 15 mahalle iftarına destek veren hayırsever iş insanlarını Erguvan Sosyal Tesislerinde ağırladı. Toplantıya katılan iş adamlarına tek tek teşekkür belgesi veren Başkan Özlü sosyal belediyeciliğin gerekleri üzere Düzce Belediyesine desteklerini esirgemeyen girişimcilere çeşitli konularda tavsiyelerde bulundu.

“Türkiye üretim ekonomisini benimsemek zorunda”

Düzce'de yatırım yapan, istihdam sağlayan ve şehir ekonomisine katkıda bulunan herkese teşekkürlerini ileten Başkan Özlü ülke genelinde yardımlaşmaların kontrol altında tutulması gerektiğine vurgu yaparak “Türkiye'nin petrol kuyuları, doğalgaz yatakları yok. Bu bakımdan bize düşen çalışmak, çalışacağız daha çok üreteceğiz. Üretim ekonomisi uygulayacağız. Bilgi ve teknoloji üreteceğiz. Ürün üreteceğiz ve bunları satıp hayatımızı kazanacağız. Dolayısıyla sizler üretimin içindeki insanlar olarak, hepiniz sanayici, iş adamı, yatırımcı olarak gerçekten Türkiye'nin kahramanlarısınız” şeklinde konuştu.

“Harcamaları doğru yerde, doğru miktarda yapacağız”

Belediye bünyesinde uygulanan mali disiplin tedbirlerinden de bahseden Başkan Özlü vatandaşın vergileri ile elde edilen gelirlerin hizmet yolu ile tekrar vatandaşa döndürülmesi gerektiğinin altını çizerek “İftarlarımıza verdiğiniz destek dolayısıyla ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah Düzce Belediyesi faaliyetlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 3 ay oldu, mali konularla uğraşıyorum. Yani belediyenin bir mali disiplin çerçevesinde harcamalarını yapması için bir mali disiplin tedbirleri sıralaması yaptık. Bunları uygulamaya çalışıyoruz. Harcamalarımızı doğru yerde, doğru miktarda yapacağız” dedi.

Toplantı Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün katılımcılara teşekkür belgelerini vermesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.