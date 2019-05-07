Başkan Özlü “Borçlara ilişkin takas yoluna gideceğiz”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü göreve gelmesi ile birlikte ilk iş olarak belediyenin mali durumuna ilişkin hazırlanan raporları inceleyerek acil tasarruf tedbirlerini uygulamaya başlamıştı. Bir aylık süreç içinde hazırlanarak mali durumun düzeltilmesi amacıyla uygulanacak politikalardan biri de belediye emlak envanterinin belirlenerek borçlara karşılık değerlendirilmesi oldu.

İmar ve Şehircilik konularında şehrin durumunu ayrıntılı bir biçimde inceleyen Başkan Özlü önceliğin belediye mülkiyetine ait arazilerin çeşitli kurumlar ile takas edilmesi olduğunu belirterek “belediyemizin mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri tespit ederek bunların envanterini çıkarıp değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Düzce Belediyesi'nin piyasa dışında kurumlara da yüksek miktarlarda borcu var. Bu konuda da kısa vade çözüm çalışmamız hazır. Belediyemizin sahip olduğu emlak envanteri içinde diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan gayrimenkullerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığına olan borçlarımıza karşılık takası yapılarak borç miktarının azaltılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca şehrin imarı ve kamulaştırma çalışmalarını da inceleyen Başkan Dr. Faruk Özlü 5 yıllık imar programı içinde kamulaştırma işlemlerinin asgari seviyeye indirileceğini ifade ederek “Belediye eliyle yapılacak kamulaştırma işlemlerini asgari seviyeye indireceğiz. Bu konuda fazla gider olduğunu tespit ettik. 5 yıllık imar programında yer almayan herhangi bir kamulaştırma çalışması yapılmayacağına karar verdik. Bu sayede şehrin imarında da asgari seviyede kaynak kullanarak yapılanma çalışmaları kontrollü bir şekilde yürütülecek” dedi.