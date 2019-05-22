Başkan Özlü, “Çalışma şartları iyileştirilecek”

Faruk Özlü belediye birimlerinde inceleme gezilerine başladı. Destek Hizmetleri ile Sosyal Yardım İşleri müdürlüklerini ziyaret eden Başkan Özlü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Faruk Özlü belediye birimlerinin çalışma standartlarını yerinde görmek üzere inceleme gezileri planladı. İlk olarak Destek Hizmetler Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Özlü, kent mobilyası üretimi, araç bakım onarım çalışmaları ve taş işletim tesislerini gezerek birim müdürü ve yetkililerden detaylı bilgi aldı. İşçilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Özlü çalışma ortamının iyileştirilmesi ve verimin artırılması amacıyla bazı tedbirlerin alınması talimatı verdi.

Daha sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne giden Başkan Özlü burada özellikle Ramazan ayında yapılan yardım çalışmaları, mahalle iftarlarının organizasyonu ve birim içi çalışmalar hakkında bilgiler alarak birim personeli ile sohbet etti. Aynı zamanda müdürlük bünyesinde hizmet veren 60+ Yaşam Merkezi, TODEM ve Hayır Çarşısını da gezmeyi ihmal etmedi.

Ziyaretler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özlü “Belediyemizin birim müdürlüklerini yakından inceleyip personelimizle de tanışmak istedik. Müdür arkadaşlardan çalışmalar hakkında yerinde ve detaylı bilgi aldık. Kurum olarak personel-iş dengesini doğru kurmamız gerekiyor. Mali disiplin genelgemizle paralel olarak öz imkanlarımızı ve iş gücümüzü seferber etmek zorundayız. Bu konuda Destek Hizmetleri şantiyesi birçok ihtiyacı karşılayabiliyor ancak kapasitesini ve kalite standardını artırmamız gerekiyor. Bunun için de personelimizin çalışma ortamını düzenleyeceğiz ve iyileştireceğiz. Keza Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de bünyesinde bulunan birimlerde güzel çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmaların da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Düzce Belediyesi profesyonel bir hizmet anlayışı benimsiyor ve bunu her geçen gün geliştiriyor” ifadelerini kullandı.