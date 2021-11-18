Başkan Özlü çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi

Faruk Özlü temel kazısının başladığı 24 derslikli Azmimilli İlköğretim okuluna yönelik devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yenilenen Azmimilli İlköğretim Okulu ile hem ikili öğretimin kaldırılması hem de şehir içi trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor.

Mülkiyeti Düzce Belediyesinde olan alana aslına uygun şekilde inşa edilecek olan24 derslikli Azmimilli ilkokulunun temel kazma çalışmaları tamamlandı. Alanda incelemelerde bulunan Faruk Özlü, Düzce'nin eğitim noktasında hiçbir sorunu olmaması için mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Fen İşleri Müdürü Okan Kaltuğ ile birlikte okul inşaatının yapılacağı bölgeyi inceleyen Başkan Özlü, çalışmaların hızlandırılması için talimatta bulunurken, bölge sakinlerinin inşaat çalışmalarından etkilenmemesi adına da azami dikkat edilmesini istedi.

"Adımlarımızın karşılığını kısa sürede göreceğiz"

Başkan Özlü, göreve geldikleri süreç itibariyle şehrin çehresini değiştirme adına adımlar attıklarını; eğitimden sağlığa, spordan turizme kadar birçok konuya yönelik ürettikleri projeler içerisinde eğitime özel önem verdiklerini ifade ederek; “Eğitime yönelik yapmış olduğumuz yatırımlar, hem geleceğimiz olan çocuklarımız hem velilerimiz hem de ilimizin eğitim kalitesinin artması noktasında büyük önem arz ediyor. Attığımız adımların karşılığını umuyorum ki kısa süre de hep birlikte görmüş olacağız” dedi.

"Üzerimize düşen ne ise yapmayı sürdüreceğiz"

Azmimilli İlkokulunun yeni yerinde kısa süre içerisinde eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi adına gereken hazırlıkları yaptıklarını belirterek açıklamalarına devam eden Başkan Özlü, “Hayırseverlerimiz ve belediyemizin katkılarıyla yeni eğitim yuvalarımıza yönelik projelerimiz devam ediyor. İkili eğitimin tamamen ortadan kalkması ve şehir merkezimizin rahatlatılması için üzerimize düşen ne ise yapacağız. Azmimilli İlkokulunun kısa süre içinde inşaatına başlayıp bitirilmesi için de takibimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.