Başkan Özlü çocukların spor yapmasına önem veriyor

Düzce Belediyesi ile Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından imzalanan protokole kapsamında yaz ayları boyunca devam edecek olan yaz spor okulları düzenlenecek törenle resmen başlamış olacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün bizzat yakından takip ettiği projede çocukların spor yapması için her türlü destek veriliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün antrenör ve tesis konusunda, Düzce Belediyesinin ise malzeme ve ulaşım konularında destek verdiği yaz spor okullarına 7-18 yaş arası toplam 5 bin çocuk başvuruda bulundu.

Sporculara, Yaz Spor Okullarında, 55 antrenör eşliğinde Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Jimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Yüzme, Tekvando, Wushu, Oryantiring ve Bedensel Engelliler (Halter ve Okçuluk) olmak üzere toplam 25 branşta eğitim verilecek.

12 Temmuz Pazartesi günü 18 Temmuz Stadyumunda protokol üyelerinin yanı sıra 5 bin sporcu ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşecek olan açılış töreni saat 16.00'da başlayacak.