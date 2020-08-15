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Başkan Özlü çöp kamyonlarında yapılan düzenlemeyi inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, çöp kamyonlarında yapılan yeni düzenlemeleri inceledi. Kamyonların üzerinde artık ‘Temiz Şehir Düzce' sloganı yer alacak.


Düzce'de her geçen gün Düzce Belediyesi ekiplerince farklı alanlarda çalışmalar yapılıyor. Son yapılan çalışma ise Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan çöp kamyonlarında oldu. Kamyon üzerinde daha önce sadece Düzce Belediyesi yazarken, yapılan çalışma ile ‘Temiz Şehir Düzce' sloganı ile kaplandı. Ayrıca çöp kamyonlarının üzerinde farklı animasyonlar da eklenerek Faruk Özlü'nün sloganlarından birisi olan “Düzce Bizim Evimiz” sloganları da yerleştirildi. Başkan Özlü, yenilenen çöp kamyonlarında incelemelerde bulunarak Düzce sokaklarında dolaşacak araçları inceledi.

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