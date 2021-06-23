Başkan Özlü “Cumhurbaşkanımızın desteği bize güç verdi”

Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Partili belediye başkanları toplantısına katılarak il belediye başkanları adına konuşma yaptı.

Faruk Özlü, AK Partili Belediye Başkanları toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Büyükşehir Belediyeleri adına Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu konuşurken İl Belediye Başkanları adına da Faruk Özlü konuşarak belediyelerin yaptığı çalışmaları ve talep ve istekleri anlattı.

Özlü, "40 ilin belediye başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Sorunlarımızı ve projelerimizi arz ettik ve talimatlarını aldık. Her konuda Düzce'mize destek olacaklarını ifade ettiler. Destekleri, güvenleri ve şehrimize olan ilgileri; bize güç ve ilham verdi" ifadelerinde bulunarak faydalı bir toplantı olduğuna dikkat çekti.