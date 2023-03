Başkan Özlü depremzedeleri ziyaret etti

Faruk Özlü 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında kente gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte deprem felaketi sonrası evleri zarar gören afetzedeleri ziyaret etti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedeler ile tek tek ilgilenen Başkan Özlü, geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaçlarını sormayı ihmal etmedi. Depremzedelere sıcak bir yuva imkanı sunmak için Düzce'deki tüm kurum ve kuruluşların imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Başkan Özlü, “Kahramanmaraş merkezli büyük bir yıkıma sebep olan depremden etkilenen kardeşlerimizi Düzce'mizde misafir ediyoruz. Yaşanan bu acı tecrübe hepimizin yüreğinde kor olarak kaldı. Onlara yaşadıklarını unutturmamız elbet zaman alacak, zor olacak ancak burada rahat konaklamaları ve ihtiyaçlarını gidermek için her kurumumuz imkanlarını seferber etti. Ayni ihtiyaçlar, yemek, giyim gibi birçok ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Üzgünüz, milletçe en kısa sürede ayağa kalkacağımıza inancımız tam. Belediyemiz burada, tüm kurumlarımız burada. Her ihtiyacınızı lütfen bizlere bildirin. Her bir kardeşime çok geçmiş olsun diyorum, Rabbim ülkemize, milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

Ücretsiz ulaşım kartı verilmeye devam ediyor

Yurtta ikamet eden depremzedelerin şehir içi ulaşımının sağlanması amacıyla başlatılan ‘Tek Yürek Kart' başvuru noktası hakkında da konuşan Başkan Özlü “Depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarması için imkanlarımızı sunmaya devam ediyoruz. Burada ikamet ederken şehir içinde seyahat kısıtlaması yaşamalarını istemiyoruz. Bu nedenle onlar için Tek Yürek Ulaşım Kartı hazırladık. AFAD ve Kızılay'da kaydı bulunan depremzede kardeşlerimiz kimliklerinin teyit edilmesinin ardından buradan ücretsiz bir şekilde kartlarını alabiliyor. Bu kartlarla seyahatlerini ücretsiz yapıyorlar” ifadelerini kullandı.