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Başkan Özlü dereceye giren çocuklara ödülleri verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi’nin sosyal medyadan çağrıya çıktığı Çevre Koruma Haftası resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi'nin sosyal medyadan çağrıya çıktığı Çevre Koruma Haftası resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.


Dünya Çevre Günü nedeni ile Düzce Belediyesi, sosyal medya üzerinden ‘Çevre koruma haftası' temalı resim yarışması gerçekleştirdi. Yarışmaya Düzce'nin dört bir yanında korona virüs salgını nedeni ile evlerinde bulunan çocuklar katıldı. Yapılan seçimler sonrasında dereceye giren çocuklara Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından hediyeleri verildi. Belediye Başkanı Faruk Özlü "Çevre Koruma Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmamızda dereceye giren çocuklarımıza hediyelerini verdik. Gözlerindeki mutluluk bizlere güç veriyor. Her birini tekrar tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum” dedi.

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