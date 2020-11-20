Başkan Özlü “Doğal kaynakları kullanarak üretim yapıyoruz”

Faruk Özlü, doğal kaynaklar kullanılarak yapılan taş, kilit parke ve doğal taşların üretimine büyük önem verdiklerini belirterek bunları Türkiye'nin de tanımasını ve kullanmasını hedeflediklerini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye iştirak şirketlerinden biri olan BELTAŞ'ı ziyaret ederek şantiye alanı ve üretilen taşları yerinde inceledi. Ziyarette Düzce'de üretilen taşların şehrin ekonomisine büyük katkılar sağlayacağının işaüret eden Başkan Faruk Özlü, “Düzce'mizdeki doğal kaynakları kullanarak ilimizin taşlarını bölgenin ve en nihayetinde tüm Türkiye'nin de tanımasını ve kullanmasını hedefliyoruz. Bu açıdan beton, taş, kilit parke ve doğal taşların üretimine büyük önem veriyoruz. Düzce'mize ekonomik anlamda girdi sağlamanın peşindeyiz. Önce beton santralimizi ardından mermer santralimizi güçlendirdik. Yaptığımız 2 Milyonluk yatırım ile beton üretim kapasitesini 5 katına çıkardık. Pompa ve mikser sayısını artırarak şantiyenin tam kapasiteyle çalışmasını sağladık. Düzce'de özel sektörde inşaat yapmak isteyen müteahhitlerin ve vatandaşlarımızın beton, taş, parke ve mermer ihtiyacını çok rahat karşılayabiliriz. Fiyatlar konusunda da hassas davranıyoruz. Düzce'deki inşaat maliyetlerini aşağıya çekecek olan bir fiyat politikamız var. BELTAŞ bu fiyat politikasıyla ciddi bir rol üstlendi. Yaptığımız yatırımların karşılığını alarak şehrimize önemli ölçüde katkı sağlayacağız” ifadelerinde bulundu.