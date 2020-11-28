Başkan Özlü “Dört bir yandan çalışıyoruz”

Faruk Özlü, çalışmaları yerinde inceledi ve “Derdimiz Düzce'mize en iyi ve layıkıyla hizmet yapabilmek. Bunun için de ekiplerimiz dört bir yanda çalışıyorlar” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Caddesi'nde alt yapı çalışmalarını gerçekleştiren ekipleri ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. İlk olarak Cedidiye Cami önünde teknik personelle bir araya gelen Başkan Dr. Faruk Özlü, ardından İstanbul Caddesi'nde içme suyu hattını değiştiren ekiplerin çalışmalarını yakından inceleyerek gerekli talimatlarını aktardı. Yıllardır el değmemiş alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Özlü, “Derdimiz Düzce'mize en iyi ve layıkıyla hizmet yapabilmek. Bunun için de ekiplerimiz dört bir yanda çalışıyorlar. Alt yapı sorunun çözümü için ilk olarak İstanbul Caddesinden başladık. Caddenin altyapısının tamamlanmasının ardından İstanbul Caddesi'nin üst yapı çalışmaları kapsamında çevre düzenlemesi ile de caddenin çehresi değişecek” ifadelerinde bulundu.