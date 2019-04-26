Başkan Özlü, “Düzce için ne vaat ettiysek onu yapacağız”

Faruk Özlü, seçim döneminde vaat ettiklerini hayata geçireceklerini söyledi.

Katıldığı televizyon programında açıklamalar yapan Başkan Özlü, Düzcelilerin AK Partinin kuruluşundan itibaren en büyük destekçisi olduğuna dikkat çekerek, “Düzce 2002 yılından itibaren kurulduğu günden bu yana AK Parti'ye en çok destek veren illerin başında gelir. Düzce bu seçimde de bu geleneği hiç bozmadı, yine AK Partimize en büyük desteği veren illerden birisi oldu. Bu konuda özel gayretlerimiz de oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Düzce Belediye Başkan adayı olarak benim adımı açıklamasının ardından Aralık ayı başında çalışmalara başladık. İlk olarak partimize geçmiş dönemde hizmet etmiş, gönül vermiş, emek vermiş eski partilimizi ziyaret ettik. Onlarla beraber hareket etmeye çalıştık. İkincisi parti içi konsolidasyonu çalışmasını tamamladık. Yine bu seçimde sosyal medyaya çok önem verdik. Partimizin geleneklerine uygun bir şekilde listelerimizde kadınlarımıza ve gençlerimize çok yer verdik. Gerçekten Düzce'de belediye meclisi ve il genel meclisine baktığımızda diğer partilerle mukayese ettiğimizde listesinde en fazla genç ve kadın aday olan ve seçilebilir durumda olan tek parti AK Partidir. Dolayısıyla bu başarımızı teşkilatımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla birlikte çalışarak elde ettik. Bugün çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye genelinde üçüncü il Düzce”

Seçim sonuçlarının önemli bir istatistiğe işaret ettiğini söyleyen Başkan Özlü, “Belediye meclisinde çoğunluğumuz var. Yine AK Partinin ittifaksız seçime girdiği iller arasında kendisinden sonra ikinci adayla arasındaki en büyük farkı oluşturan üçüncü ildir Düzce. Yani ikinci adayla seçimi kazanan AK Parti adayı arasında en fazla fark atan birinci Adıyaman, ikinci Tokat üçüncü il Düzce'dir. Hatta Türkiye'nin batısında birinci, Türkiye genelinde üçüncü ildir. Düzce'de toplamda baktığımızda kazanan Cumhur İttifakıdır. İlçelere baktığımızda aslında karşı ittifaka giden bir belediyemiz yok. Kendi içimizde aslında kazanan biz olduk” dedi.

“Bakanlarımızın desteği gücümüze güç kattı”

Son Başbakanı Binali Yıldırım'ın Düzce ziyareti hakkında konuşan Başkan Özlü “Binali Yıldırım bey, benim Başbakanımdır. Kendisi ile kabinede yaklaşık iki yıl birlikte görev yaptık. Çok sevdiğim parti büyüğümüzdür. Ben aslında kendilerinden bir randevu talep etmiştim. Bu talebime cevaben dün arandığımda özel kalem müdürü 'biz geliyoruz' dedi. Bizim için bir sürpriz oldu. Kendisine çok müteşekkirim. Ben çok sevdiğim saydığım, değerli bir büyüğümüzdür. Aslında seçim kampanyası sürecinde değerli bakanlarımız desteğe geldi. Bunlar arasında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli, Ulaştıma Bakanımız hepsi bizlere destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İlk girişimler mali disipline”

Düzce Belediye Başkanlığı görev süresince yapacağı işlerden de söz eden Başkan Özlü vaatlerin hepsini gerçekleştirmek için çalışacaklarını belirttirek, “Seçim kampanyası sürecinde bir proje kitabı yayınladık. Bu projelerin hepsini hayata geçireceğiz. Ancak ilk olarak yapacağımız mali disiplin tedbirleridir. Mali disiplin tedbirlerindeki temel amacımız şudur; aynı parayla nasıl daha fazla iş yapabiliriz? Diyelim ki 10 liramız var, bununla nasıl 20 liralık iş yapabiliriz? Biz bu amacı taşıyoruz” şeklinde konuştu.